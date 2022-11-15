Ученые выяснили, какую форму имеет наша Вселенная

Из-за того, что человеку сложно представить размеры Вселенной, которая на самом деле бесконечна, может показаться что она не имеет какой-то формы. Но форма у нее все же есть, считают ученые, хотя их выводы могут удивить.

Об этом пишет портал Live Science.

Отмечается, что самые главные показатели — такие, как реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва, скорость расширения Вселенной в разных местах и ​​то, как она «выглядит» под разными углами, — указывают на то, что на самом деле Вселенная не только не имеет границ, но она еще и плоская.

Так, астрофизик Дэвид Спергель из Принстонского университета, США, много десятилетий изучал форму Вселенной. Ему удалось выяснить, что реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва, имеет неоднородную природу.

По словам ученого, количество положительной и отрицательной энергии в плоской Вселенной абсолютно одинаковы и, следовательно, компенсируют друг друга. Если бы у Вселенной была кривизна или изгибы, то один вид энергии был бы больше другого, но этого не наблюдается. Соответственно, измерения реликтового излучения показали, что Вселенная одновременно и бесконечная, и плоская.

«Хотя я допускаю, что есть некоторые неопределенности в расчетах, но если и есть некоторая кривизна, то она практически равна нулю», — говорит Спергель.

Также Спергель считает, что Вселенная плоская еще и из-за ее очень быстрого расширения. Поскольку изначально она была компактным сгустком материи, который со временем расширился на огромное расстояние с невероятной скоростью, данный процесс привел к тому, что Вселенная стала плоской или настолько близкой к тому чтобы быть плоской, насколько это возможно.

Как сообщал Курсор, ученые выдвинули новую теорию развития Вселенной.

Также Курсор писал о том, что ученые выяснили, какой была Вселенная в первое время после Большого взрыва.