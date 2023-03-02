Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

В результате эволюции: организм научился обеспечивать человеку долгую жизнь, но не столь длинную, которой люди достигли к настоящему времени.

Ученые из Университета Майами пришли к выводу, что ключевые генетические программы, способствующие долголетию, работают не дольше среднего возраста.

Об этом сообщает портал Woman24.

Авторы работы изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастов. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать до 50-60 лет.

Проблема, как говорится в исследовании, кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих» — он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток. Как утверждают ученые, система регулирования программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов.

Так произошло в результате эволюции: организм должен был научиться обеспечивать человеку долгую жизнь. Но не столь длинную, которой люди достигли к настоящему времени.

Как сообщал Курсор, обезвоживание или просто недостаточное количество выпитой за день воды может обернуться проблемами со здоровьем и риском смерти даже в молодом возрасте.

Ученые из Национального института здоровья в 2019 году занимались изучением последствий на организм мышей длительного ограничения в питьевой воде. Оказалось, что хроническое снижение дневной нормы выпитой воды приводило к сокращению продолжительности их жизни на полгода, для человека это время равноценно 15 годам жизни.

Эксперименты и наблюдения подтвердили взаимосвязь между недостатком воды и хроническими заболеваниями. Например, уровень натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л связан с 64% увеличением риска хронических заболеваний, в том числе сердечную недостаточность, диабет и деменцию.

Также медики доказали, что у пациентов с высоким уровнем натрия (144,5-146 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти на 21% выше.

Ранее Курсор писал, что медики перечислили факторы, способные замедлить старение.