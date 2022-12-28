Ученые выяснили, почему люди так любят котов

Многие утверждают, что коты ждут их вечером у двери, бегут ласкаться, и рассказывают, как у них прошел день.

Много людей на планете любят кошек. Некоторые просто сходят от своих четвероногих питомцев с ума и считают их полноценными членами семьи. Но почему именно люди проявляют свою приверженность этим животным?

На этот вопрос попытались ответить американские ученые, результаты наблюдений которых публикует издание Medical News Today.

Отмечается, что ранее ученые обнаружили, что предком современной домашней кошки была африканская дикая кошка Felis silvestris lybica. Как известно, люди знакомы с кошками примерно 9500 лет. И почти все время между ними существовала тесная связь.

«То, как коты относятся к своему хозяину, создает иллюзию, что человек – избранный или особенный. Часто реакция кота и его действия непредсказуемы. Человек с восторгом ждет мурлыканья, или даже привыкает к тому, что кот должен что-то сделать», – говорит автор исследования Патриция Пендри.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что людям нравятся кошки, потому что они несколько похожи по поведению на младенцев. Мы инстинктивно реагируем на большие глаза и игривое поведение. У многих кошек хорошие черты мордашек, у которых детские пропорции. У них высокий, как у малышей, лоб, большие глаза, которые становятся еще больше, когда кошке от вас что-то нужно.

Часто коты – забавные, ласковые, они дарят тепло и покой. Многие рассказывают, что кошки ждут их вечером у двери, бегут ласкаться, и рассказывают, как у них прошел день.

По словам Пендри, коты «уделяют нам внимание, лишают нас одиночества, дарят радость и счастье. Они позволяют себя погладить и подержать на коленях, из-за чего у человека повышается уровень гормона счастья. Выгода для человека и кота взаимна. Когда человек проявляет заботу коту, тот благодарит своей привязанностью.

Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.

Также Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.