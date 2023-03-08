Ученые выяснили, почему люди, звери и птицы поумнели

У теплокровных животных родители вкладывают больше энергии в своих детенышей, а это, в свою очередь, способствует развитию более крупного мозга.

Отчасти мы поумнели благодаря выросшему мозгу. И в этом помогли людям родители, передававшие потомкам соответствующие генетические признаки, а также поведение и социальные факторы.

Об этом говорится в статье Plos Biology.

Отмечается, что большому мозгу часто нужно много энергии. До сих пор для соответствующих расчетов использовались и сравнивались в основном размеры мозга взрослых особей. При этом энергетическим затратам молодых организмов с развивающимся мозгом уделялось меньше внимания.

Парадоксально, но большой мозг молодых животных, требующий много энергии, приходится сначала «доводить» до полной готовности, а сами юные особи не в состоянии удовлетворять свои энергетические потребности. Объяснить это противоречие можно родительской заботой, гораздо более выраженной у теплокровных видов, чем у холоднокровных, которые обычно лишь откладывают яйца, а затем предоставляют потомству самостоятельность.

Родительская забота иногда бывает более, иногда менее равномерной. У одних видов о детенышах заботится в основном мать, у других — отец. Остальные родичи и сообщество тоже могут помогать с кормлением, защитой от хищников, переносом или согреванием малыша, однако большую часть заботы обычно берут на себя родители, передающие по наследству собственные гены.

Ученые выдвинули гипотезу, что у теплокровных животных родители вкладывают больше энергии в своих детенышей, а это, в свою очередь, способствует развитию более крупного мозга. Были подробно проанализированы предыдущие исследования по инвестированию родительской энергии в потомство. Выяснилось, что большее количество энергии, затрачиваемой на молодых особей, повышало шансы потомства на выживание.

Было также продемонстрировано, что виды, которые только откладывают яйца, а затем не заботятся о следующем поколении, не могут обеспечить ему энергию, необходимую для более крупного мозга.

«Устранение основного эволюционного ограничения размера мозга привело к значительному увеличению его размера и когнитивного потенциала у птиц и млекопитающих», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.