Ученые выяснили, почему мы устаем от собственных мыслей

По мнению исследователей, умственная усталость возникает вследствие накопления глутамата в мозге.

Не секрет, что умственный труд утомляет не менее, чем физический. Ученые провели исследования и, по их мнению, нашли причину накопления усталости из-за мыслительного процесса.

Так, специалисты университетской больницы Питье-Сальпетриер в Париже предположили, что когнитивная работа приводит к химическим изменениям в мозге.

Умственная усталость возникает вследствие накопления определенного химического вещества в мозге, которое отвечает за контроль, считают ученые. Это вещество – глутамат – присутствует в центральной нервной системе млекопитающих и играет роль во многих процессах, таких как обучение, память и цикл сна.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент. Его участникам предложили выполнять в течение 6 часов различные задачи, требующие мышления. Половине предложили простые задачи, половине – сложные. В результате ученые заметили признаки усталости только в группе, выполняющей сложную работу.

Для измерения биохимических изменений в мозге ученые провели участникам магнитно-резонансную спектроскопию: между мозгом участников, выполняющих сложные и легкие задачи, была измеримая химическая разница на уровне глутамата. По словам исследователей, накопление глутамата приводит к тому, что организм тратит на поддержание активности мозга больше ресурсов, поэтому человек устает больше.

Иначе говоря, чем меньше мы задумываемся над какими-то задачами, тем меньше устаем от собственных мыслей.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.