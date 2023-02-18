Ученые выяснили, почему у людей появились вьющиеся волосы

Исследователи использовали манекен и несколько париков, чтобы понять, как эволюционировала наша шевелюра.

Люди — единственный вид приматов, у которых полностью отсутствует пушок, однако по какой-то необъяснимой причине у нас есть целый пучок волос, растущий в казалось бы случайных местах, в том числе и на макушке.

Об этом говорится в материале портала Science Alert.

Отмечается, что новое исследование подтверждает теорию о том, что наши волосы на голове в какой-то момент эволюционировали, чтобы помочь нам сохранить прохладу. Для нового эксперимента ученые использовали манекен, несколько париков из натуральных волос, а также комнату с климат-контролем.

На тепловой манекен надели парик и отправили кружить по камере с климат-контролем. Ученые обнаружили, что манекен поглощает намного меньше тепла с волосами, нежели когда он оставался лысым.

При этом исследователи протестировали таким образом несколько типов париков, в том числе с прямыми волосами, распущенными и собранными в хвост, а также тугими кудрями.

В конечном счете, ученые обнаружили, что туго завитые волосы лучше всего защищали манекен от «солнечного» излучения. По словам авторов исследования, полученные данные свидетельствуют о том, что волосы на голове эволюционировали в ответ на вертикальное положение нашего вида, а также наш более крупный мозг.

Ученые предполагают, что появление волос на голове привело к оптимальному балансу между максимальной потерей тепла на большой площади поверхности тела и минимизацией поступления солнечного тепла на большую площадь поверхности головы, непосредственно над нашим мозгом.

Завитые кудри — черта, которой нет ни у одного другого млекопитающего, а потому очевидно, что в нашей истории есть нечто такое, что заставило нас отдать предпочтение такому типу покрытия кожи головы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что независимо от структуры, волосы представляют собой защитный барьер, который буквально позволяет нашему мозгу «не вскипеть» от жары. Однако в то же время ученые обнаружили, что кудрявые волосы более эффективно справляются с этой задачей.

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