Названы продукты, которые провоцируют выпадение волос

Специалисты назвали продукты, которые могут стать причиной выпадения волос у женщин и мужчин. А также те, которые помогут сделать прическу более густой.

Продукты, которые мы едим каждый день, оказывают влияние на здоровье тела и внешний вид. По словам трихологов Амры Салем и Яннис Джанцидес, некоторые продукты могут помочь в профилактике облысения, а другие — вызывают сильное выпадение волос. Если такая проблема вам знакома — обязательно пересмотрите свой рацион.

Об этом рассказывает ТСН.ua.

Среди провоцирующих облысение продуктов специалисты назвали обработанные закуски. Особо вредны чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.

Также старайтесь избегать сладостей. Не менее опасны хлопья для завтрака и газированные сладкие напитки. Все эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и соли, поэтому могут спровоцировать не только облысение, но и появление перхоти.

Советуют эксперты отказаться от постоянного потребления суши. В их составе часто много соли, которая становится причиной активного выделения жира кожей головы, что становится причиной выпадения волос.

Что есть для здоровых и густых волос

Чтобы сделать волосы здоровыми и провести профилактику выпадения, нужно добавить в свой ежедневный рацион яйца и листовую зелень. В их состав входит витамин А, который очень необходим для активного роста. А еще не забывайте смаковать батат. Сладкий картофель поможет забыть о выпадении волос раз и навсегда.

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