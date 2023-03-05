Ученые выяснили, почему у людей возникает желание напиться

Каждый человек хотя бы раз в жизни употреблял алкоголь. Но есть люди, которые пьют много и напиваются до потери сознания.

Почему люди не просто пьют, а пьют много, причем сознательно хотят напиться до такого состояния? Ответ на этот вопрос дали ученые из Австралии и США, проведшие совместное исследование. Парадокс, но исследователи констатировали, что чаще желания напиться вызывают у людей радостные события.

Об этом пишет портал WomanLife.

Учеными были проанализированы сотни постов в Twitter, авторы которых выражали желание «напиться и забыться». Специалисты пришли к выводу, что во многих случаях стремление «напиться до потери сознания» вызывается стрессом, праздниками, рабочими достижениями и спортивными победами.

«То есть большинство причин радостные. Ученые отмечают, что лишь небольшая часть людей, заявляющих о своих планах принять много алкоголя, отказываются от них, признав, что они погорячились. Очень многие действительно воплощают свои намерения и сообщают на следующий день в соцсетях, что не помнят многих событий, случившихся накануне во время гулянья», — говорится в материале.

Специалисты отмечают: такие эксперименты над организмом крайне опасны, употребление спиртного приводит к развитию целого ряда раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал Курсор, некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Одни алкогольные напитки могут не оказать вредного воздействия, но другие рискуют привести к опасному для жизни отравлению.

При приеме лекарства оно попадает в желудок, откуда переносится в печень, метаболизируется и расщепляется, прежде чем попасть в кровь. Дозировка каждого лекарства рассчитывается исходя из степени метаболизма, происходящего в печени.

Алкоголь также попадает в печень и там расщепляется, что может серьезно повлиять на метаболизм лекарства.

Отдельные препараты могут перерабатываться в большей степени, что может привести к недостаточному количеству препарата в кровотоке, чтобы быть эффективным. Другие лекарства, наоборот, метаболизируются меньше, а значит вы рискуете получить передозировку.

Кроме того, некоторые эффекты алкоголя (например, сонливость) могут накладываться на аналогичные свойства лекарства.

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