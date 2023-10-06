Ученые выяснили самый вредный способ приготовления кофе

На протяжении более двадцати лет ученые из Гетеборгского университета проводили исследования, направленные на выявление влияния кофе на здоровье. Они выявили, какие способы приготовления этого напитка могут быть наиболее полезными, а какие, наоборот, могут нанести вред.

Об этом пишет ресурс Sage Journals.

Результаты этого исследования были опубликованы на ресурсе Sage Journals. В период с 1985 по 2003 годы в исследованиях участвовали более 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет, которые употребляли кофе, приготовленный разными способами. При этом ученые также учитывали образ жизни участников, наличие вредных привычек, лишний вес и уровень физической активности.

Результаты исследования выявили связь между способом приготовления кофе, сердечными заболеваниями и продолжительностью жизни. Самым вредным способом оказалось заваривание нефильтрованного кофе и приготовление кофе непосредственно в чашке. В таких напитках содержится значительное количество веществ, способствующих увеличению уровня холестерина, причем их количество оказывается в 30 раз больше, чем в отфильтрованном кофе.

Самым полезным способом приготовления кофе оказался метод одноразового протока горячей воды через слой молотого кофе, который находится на фильтре. Употребление этого напитка в умеренных количествах связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что даже употребление такого кофе полезнее, чем полный отказ от этого напитка.

Также ученые обнаружили, что потребление фильтр-кофе связано с уменьшением риска смерти на 15% по любой причине по сравнению с теми, кто вообще не употреблял кофе. Это может быть связано с тем, что фильтр-кофе богат антиоксидантами.

Следует отметить, что кофе может стать вредным, если его гуща долго находится в горячей воде. В этой связи также категоризируются как вредными эспрессо, капучино, турецкий кофе и кофе, приготовленный во френч-прессе.

Кофе содержит кофеин, который стимулирует нервную систему, и его чрезмерное употребление может вызвать тревожность, дрожь, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение.

Кроме того, кофе способствует вымыванию из организма кальция, магния и калия, что может привести к заболеваниям почек и образованию камней.

Следовательно, беременным женщинам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, бессонницей, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и гипертонией следует воздерживаться от употребления кофе.

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