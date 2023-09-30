Ученые выяснили, в какое время лучше тренироваться, чтобы быстро похудеть

Чтобы лишний вес быстрее уходил, кроме диеты стоит соблюдать режим дня, пить много чистой воды и заниматься спортом. Но стоит учитывать, что в разное время суток нагрузка может давать разные результаты.
Об этом сообщает научный журнал Obesity.
Недавние исследования указывают на то, что время суток, когда вы занимаетесь спортом, может оказать влияние на эффективность ваших усилий в борьбе с лишним весом.
Ученые из США провели амбициозное исследование, продолжавшееся три года и включавшее в себя наблюдения за более чем 5 тысячами участников разных возрастов. В течение этого времени исследователи отслеживали изменения в весе и объеме талии каждого участника.
Участников исследования разделили на три группы: первая группа занималась спортом с 7:00 до 9:00 утра, вторая с 11:00 до 13:00 дня, а третья - с 17:00 и позднее, включая ночное время. Уровень физической активности контролировался с помощью браслетов-трекеров.
Исследование выявило, что у добровольцев, занимающихся физическими упражнениями утром, индекс массы тела снизился до 25,9 кг/м2, что находится в пределах нормы (норма - от 18,5 до 24,9 кг/м2). Среди участников, занимавшихся днем и вечером, худшие результаты были - 27,6 и 27,2 кг/м2 соответственно.
Исследователи пришли к выводу, что занятия спортом утром наиболее эффективны в борьбе с избыточным весом и способствуют значительному уменьшению объемов в талии по сравнению с другими группами. Этот факт подчеркивает важность правильного выбора времени для физических нагрузок, чтобы достичь наилучших результатов в борьбе с лишним весом и поддержании здоровья.
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