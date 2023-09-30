Ученые выяснили, в какое время лучше тренироваться, чтобы быстро похудеть

Чтобы лишний вес быстрее уходил, кроме диеты стоит соблюдать режим дня, пить много чистой воды и заниматься спортом. Но стоит учитывать, что в разное время суток нагрузка может давать разные результаты.

Недавние исследования указывают на то, что время суток, когда вы занимаетесь спортом, может оказать влияние на эффективность ваших усилий в борьбе с лишним весом.

Ученые из США провели амбициозное исследование, продолжавшееся три года и включавшее в себя наблюдения за более чем 5 тысячами участников разных возрастов. В течение этого времени исследователи отслеживали изменения в весе и объеме талии каждого участника.

Участников исследования разделили на три группы: первая группа занималась спортом с 7:00 до 9:00 утра, вторая с 11:00 до 13:00 дня, а третья - с 17:00 и позднее, включая ночное время. Уровень физической активности контролировался с помощью браслетов-трекеров.

Исследование выявило, что у добровольцев, занимающихся физическими упражнениями утром, индекс массы тела снизился до 25,9 кг/м2, что находится в пределах нормы (норма - от 18,5 до 24,9 кг/м2). Среди участников, занимавшихся днем и вечером, худшие результаты были - 27,6 и 27,2 кг/м2 соответственно.

Исследователи пришли к выводу, что занятия спортом утром наиболее эффективны в борьбе с избыточным весом и способствуют значительному уменьшению объемов в талии по сравнению с другими группами. Этот факт подчеркивает важность правильного выбора времени для физических нагрузок, чтобы достичь наилучших результатов в борьбе с лишним весом и поддержании здоровья.

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