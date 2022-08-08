Ученые заявили, что Земля отдаляется от Солнца: чем это грозит

Астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета считает, что Земля постепенно отдаляется от Солнца и рассказал, к каким последствиям это может привести.

Расстояние между нашей планетой и Солнцем постепенно увеличивается, и американский астроном Брайан ДиДжорджио считает, что это может стать причиной климатических изменений на Земле.

Об этом сообщается в статье Live Science.

Учитывая то, что наша планета имеет эллиптическую орбиту, то вращается вокруг Солнца не по кругу, в среднем расстояние Земли до центрального тела Солнечной системы составляет где-то 150 млн км. Однако в течение года оно меняется от 147 млн км до 152 млн км. Ученые начали замечать, что расстояние между Землей и Солнцем начинает постепенно увеличиваться и напрашивается вопрос, стоит ли переживать по этому поводу обитателям планеты.

Астроном Брайан ДиДжорджио считает, что расстояние меняется из-за того, что Солнце медленно теряет свою массу. Согласно прогнозам, нашей звезде осталось существовать около 5 млрд лет, и перед тем, как она начнет угасать, потеряет примерно 0,1% своей массы. На первый взгляд это кажется маленьким показателем, но на самом деле он сравним с массой Юпитера, который в более 300 раз тяжелее Земли.

По словам исследователя, сила притяжения Солнца слабеет, и Земля начинает отдаляться от него на 6 см в год. Пока из-за этого не стоит переживать, но увеличение расстояния между небесными телами отразится на нашем климате. То есть, жители Земли начнут получать меньше солнечного света. Но для того, чтобы это было остро заметно, потребуются миллионы лет.

«Курсор» писал ранее, что на Солнце появилось огромное пятно.