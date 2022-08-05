На Солнце появилось огромное пятно: в чем его опасность

Сообщается, что из-за вращения Солнца это пятно должно повернуться лицом к Земле через несколько дней. Сильные солнечные вспышки могут вызвать нарушения в радиосвязи.

Ученые обнаружили новое быстрорастущее солнечное пятно, которое поворачивается в сторону Земли. В ближайшем будущем она может стать источником солнечных вспышек.

Согласно сообщениям, вращение Солнца может привести к тому, что через несколько дней это пятно повернется в сторону Земли.

Солнечные пятна — это области атмосферы Солнца, связанные с интенсивными магнитными полями, которые настолько сильны, что препятствуют проникновению части тепла из недр Солнца на поверхность. Из-за этого солнечные пятна относительно холодные.

Солнечные пятна, известный источник солнечных вспышек, представляют собой всплески излучения, которые движутся к Земле со скоростью света. Когда они взаимодействуют с атмосферой Земли, сильные солнечные вспышки могут вызвать нарушения в радиосвязи.

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