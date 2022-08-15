Ученые: Земля находится на пороге шестого массового вымирания

Климатолог из Университета Тохоку в Японии, обнаружил связь между средней температурой поверхности нашей планеты и биоразнообразием.

Ученые предсказали дату шестого массового вымирания на Земле, которое связывают с антропогенным изменением климата.

Кунио Кайхо, климатолог из Университета Тохоку в Японии, обнаружил связь между средней температурой поверхности нашей планеты и биоразнообразием. По мере повышения или понижения средних температур все большее количество организмов погибает.

В прошлом снижение температуры на 7 градусов, глобальное охлаждение поверхности, приводило к большинству массовых вымираний. Были также случаи, когда потепление на 9 градусов Цельсия приводило к столь же разрушительным результатам.

«Это гораздо выше, чем предыдущие расчеты ученых, согласно которым даже повышение температуры на 5,2 градуса может привести к массовым вымираниям. Сейчас мировые лидеры, ученые, климатологи и активисты борются за то, чтобы температура на Земле не превышала 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если люди продолжат загрязнять планету такими же темпами, эксперты ожидают повышения температуры на 4,4 градуса к концу столетия», — говорится в докладе.

По словам Кайхо, потепление на 9 градусов произойдет не ранее 2500 года.

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