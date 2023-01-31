Учитель бросил свою работу и начал зарабатывать в несколько раз больше: как ему это удалось

Незамысловатая работа позволила экс-педагогу купить новый дом и машину, а также реализовать другие мечты.

Американец Майкл Джозефс, ранее зарабатывавший учителем менее 40 тысяч долларов в год, стал выгуливать чужих собак и существенно преумножил свой доход.

Об этом сообщает The New York Post.

34-летнйи житель Нью-Йорка занимался педагогической работой, которая приносила ему зарплату, размером ниже средней в США. Однако в начале 2019 года он ради подработки начал выгуливать чужих собак, совмещая это с работой учителем по особым потребностям в частной школе.

Со временем он осознал, что прогулки с собаками намного лучше удовлетворяют его финансовый «аппетит» и решил оставить работу учителем и со временем открыл собственный бизнес под названием Parkside Pups. Сейчас услугами его компании пользуются десятки клиентов, которые платят Майклу примерно 20 долларов за 30-минутную прогулку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Parkside Pups (@parksidepupsbk)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Parkside Pups (@parksidepupsbk)

В 2022 году Джозефс смог заработать около 120 тысяч долларов. По его словам, в 2020 году у него начались проблемы с бизнесом из-за пандемии и коронавирусных ограничений, однако после возвращения жителей Нью-Йорка к привычной жизни дела вновь начали налаживаться.

В будущем американец хочет расширить свое предприятие, выпустить мобильное приложение и нанять еще больше работников. В данный момент у него в штате пять сотрудников и различные независимые подрядчики, которые обслуживают десятки собак.

Помимо денег, состоятельные клиенты предлагают Майклу постоянно посещать их поместья для отдыха. По его словам, ему не хватает работы со школьниками, но в данный момент он любит ощущать свободу во время прогулок с собаками.

Весьма скромная работа позволила мужчине купить дом и новую машину. Он также смог взять свою семью в Мир Диснея и отложить 10 000 долларов в фонд колледжа для своего 18-месячного ребенка.

«Это было благословением», – поделился Джозефс.

«Курсор» сообщал, что пара из Великобритании лишилась многомиллионного выигрыша из-за забывчивости.