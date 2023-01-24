Пара из Великобритании лишилась многомиллионного выигрыша из-за забывчивости

Молодые люди уже начали мечтать о том, на что потратят крупную сумму.

В Великобритании пара, которая на протяжение месяца играла в лотерею EuroMillions, могла выиграть крупную сумму, если бы не забыла пополнить свой счёт.

Об этом сообщает издание The Sun.

19-летняя Рейчел Кеннеди и 21-летний Лиам Маккрохан мечтали выиграть в лотерею, поэтому настроили свой счёт на автоматическую покупку билетов. Узнав о совпадении результатов розыгрыша со своими номерами, девушка была уверена, что вместе с парнем стали миллионерами.

Пара даже начала мечтать о том, как потратят деньги. Но когда Кеннеди обратилась в офис лотереи, оказалось, что у нее нет лотерейного билета.

Из-за недостатка средств на счету, автоматическая покупка билета не состоялась. Пара была весьма расстроена, потому что мечтала о роскошном доме и автомобиле.

«Курсор» писал ранее, что американец Рэймонд Робертс, ветеран войны во Вьетнаме, выиграл в американскую лотерею Lucky for Life шесть раз. Мужчина сообщил, что это удалось благодаря интуиции.

Ещё мы писали, что в сентябре житель Великобритании выиграл приз в размере почти 172 млн фунтов стерлингов (более $185 млн) в национальной лотерее EuroMillions.