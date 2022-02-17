Ученые рассказали, чем опасны пластиковые бутылки

Два химика из Копенгагенского университета изучили, какие химические вещества выделяются в жидкости из многоразовых бутылок из пластика. Результаты оказались довольно неожиданными.

Ученые из Копенгагенского университета выявили больше 400 химических веществ в воде, которая хранится в пластиковых бутылках. Важно то, что многие из этих веществ представляют опасность для организма человека.

Более того, мытье бутылок на самом деле лишь увеличивает концентрацию и количество вредных соединений, а не уменьшает их. Как рассказал Ян Х. Кристенсен, после мытья количество химических веществ увеличилось до нескольких тысяч.

Среди них фотоинициаторы, которые вредят эндокринной системе, а также считаются канцерогенными. Кроме того, в воде также обнаружили антиоксиданты и антиадгезивы, которые используются при производстве пластика.

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