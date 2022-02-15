В Перу нашли древние мумии, принесенных в жертву детей

Возраст детей еще не определен, но, судя по размерам тел, они совсем маленькие. Предположительно, они были принесены в жертву, чтобы сопровождать умершего представителя знати в загробную жизнь.

Тела шести детей, плотно завернутые в тряпки, были найдены в могиле важного человека, возможно, политического деятеля, обнаруженной в ноябре прошлого года примерно в 24 километрах к востоку от Лимы.

Останки предполагаемого дворянина находились в гробнице длиной около трех метров и глубиной 1,4 метра в Кахамаркилье, одном из крупнейших археологических комплексов Перу. По оценкам, возраст гробницы составляет от 1 000 до 1 200 лет.

Ученые считают, что владельцу гробницы на момент смерти было около 20 лет. Его похоронили в позе, закрыв лицо руками и связав веревкой. Возраст детей пока не определен, но размер тел говорит о том, что они были совсем маленькими. Предположительно, они приносились в жертву, чтобы сопровождать умершего дворянина в загробный мир. «Дети могли быть близкими родственниками и были помещены друг на друга в разных частях гробницы», — сказал археолог Питер Ван Дален, который руководил раскопками.

Рядом с гробницей команда также нашла кости семи взрослых людей, которые не были мумифицированы, а также останки животных.

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