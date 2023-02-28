Удар по сердцу: диетологи назвали самый вредный вид мяса

Доктор Аманда Лейн рассказала порталу SheFinds, что вам следует избегать употребления болонской колбасы, если вы хотите сохранить свое сердце здоровым.

Жарите ли вы ее или добавляете к белому хлебу с майонезом для классического ностальгического бутерброда, нельзя отрицать, что болонья (итальянское мясо) может стать вкусным дополнением к вашему обеду. Тем не менее, эксперты предупреждают, что употребление слишком большого количества этого сильно обработанного мяса может серьезно сказаться на вашем общем здоровье, особенно когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Болонья — одно из наименее полезных мясных блюд, когда речь идет о здоровье сердца», — говорит доктор Лейн. Во многом это связано с чрезвычайно высоким содержанием соли в этом обеденном мясе. «Одна порция болонской колбасы содержит 35% рекомендуемой суточной нормы натрия», — отмечает она. Это означает, что вы будете получать более одной трети здоровой дневной нормы только из одного ингредиента, поэтому регулярное употребление болоньи, вероятно, означает, что вы ежедневно потребляете слишком много соли.

Но как вся эта соль влияет на ваше сердце? Как объясняет Лейн, «избыток натрия, особенно при пониженном уровне калия, связан с повышенным риском сердечных заболеваний». Отчасти это связано с тем, что слишком много соли может привести к резкому скачку артериального давления, а высокое кровяное давление является одним из основных виновников сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца.

К счастью, есть много других вкусных белков, которые могут помочь свести потребление натрия к минимуму и поддержать здоровье сердца и тела. «Вместо болонской колбасы выберите вариант с низким содержанием натрия, например, запеченную в духовке индейку или курицу», — рекомендует Лейн. В целом, важно избегать всего переработанного мяса, а не только колбасы, и вместо этого выбирать питательные, цельные продукты.

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