Новая комбинация лекарств может эффективно лечить смертельный детский рак мозга

Исследователи из Медицинского кампуса Anschutz Университета Колорадо в партнерстве с Университетской больницей Дюссельдорфа Немецкого онкологического консорциума (DKTK) сделали важное открытие в борьбе с медуллобластомой, амплифицированной MYC. Они нашли комбинацию лекарств, которая обещает обеспечить более благоприятный исход для детей, у которых диагностирована эта часто смертельная форма рака мозга.

Работа ученых была опубликована в Journal of Immunotherapy.

«В этих опухолях амплифицируется онкоген под названием MYC, что делает их очень восприимчивыми к рецидивам. Кроме того, существует больший риск его распространения на другие области мозга и вниз по позвоночнику. Пятилетняя выживаемость при этом раке составляет менее 45%. Мы хотели найти лучшие варианты лечения для этих детей», — говорит Сиддхартха Митра, доктор философии, доцент кафедры гематологии-онкологии и трансплантации костного мозга в Школе медицины и медицины Университета Колорадо, член онкологического центра Университета Колорадо.

Команда обнаружила, что два препарата, которые уже прошли испытания безопасности фазы I при других солидных опухолях, оказывают значительное влияние на эти опухоли при совместном применении. Используя эпигенетический препарат тацединалин, команда обнаружила, что MYC не только способствует росту опухолей, но и скрывает опухоли от различных иммунных клеток в организме.

«Традиционные лекарства от рака для взрослых плохо действуют на детей, потому что дети все еще развиваются, и их нормальные клетки делятся быстрыми темпами. Эта комбинация лекарств потенциально может помочь не только свести к минимуму негативные последствия традиционного лечения рака у детей, но и дать пациентам с диагнозом MYC-амплифицированная медуллобластома больше шансов на выживание», — говорит Митра.

Следующим шагом команды будет клиническое испытание, чтобы определить как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты этого лечения.

Редакция Курсора сообщала, что израильские ученые сделали прорыв в лечении рака. Больные раком тестируют первые в мире «компьютерные» антитела, сделанные в Израиле.

Предраковое состояние: онколог назвал первые признаки недуга.

Ранее Курсор писал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.