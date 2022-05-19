Украинские солдаты обнаружили в Одессе древние амфоры

В Одессе во время проведения фортификационных работ обнаружили древние амфоры 4-5 ст. до нашей эры. Артефакты были переданы сотрудникам Одесского музея НАН Украины.

Древние амфоры были обнаружены в прошлый четверг в Одессе украинскими войсками во время «рытья оборонительных сооружений» для защиты города и подготовки к любым будущим атакам россии, говорится в сообщении 126-й бригады территориальной обороны Украины в Facebook.

Археологи не могут задокументировать место, где базировалась 126-я территориальная оборона, из-за продолжающегося вторжения.

Солдаты бригады, нашедшие артефакт, написали, что его «передали сотрудникам Одесского археологического музея», которые пообещали пополнить музейную коллекцию.

Копали окопи, а вирили артефакти. В Одесі під час проведення фортифікаційних робіт знайшли стародавні амфори 4-5 ст. д.н.е. Артефакти передали співробітникам Одеського музею НАН України. pic.twitter.com/ek3xklpy6A — Промисловий Портал (@ua_industrial) May 11, 2022

Артефакты датируются 4 или 5 веком нашей эры, говорится в сообщении на Facebook, а издание Heritage Daily сообщает, что они связаны с периодом неолита, а также с Греческой, Римской и Византийской империями. Согласно отчету Heritage Daily, в то время Одесса была известна как Одесс, римское поселение, возникшее из греческой колонии.

На прошлой неделе российские войска, как сообщается, уничтожили древние археологические памятники, в том числе гробницы древних скифов, живших между 900 и 200 годами до нашей эры.

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