Украинские солдаты обнаружили в Одессе древние амфоры

03:14, Сегодня
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Археолог фото
Фото: pixabay.com

В Одессе во время проведения фортификационных работ обнаружили древние амфоры 4-5 ст. до нашей эры. Артефакты были переданы сотрудникам Одесского музея НАН Украины.

Древние амфоры были обнаружены в прошлый четверг в Одессе украинскими войсками во время «рытья оборонительных сооружений» для защиты города и подготовки к любым будущим атакам россии, говорится в сообщении 126-й бригады территориальной обороны Украины в Facebook.

Археологи не могут задокументировать место, где базировалась 126-я территориальная оборона, из-за продолжающегося вторжения.

Солдаты бригады, нашедшие артефакт, написали, что его «передали сотрудникам Одесского археологического музея», которые пообещали пополнить музейную коллекцию.

Артефакты датируются 4 или 5 веком нашей эры, говорится в сообщении на Facebook, а издание Heritage Daily сообщает, что они связаны с периодом неолита, а также с Греческой, Римской и Византийской империями. Согласно отчету Heritage Daily, в то время Одесса была известна как Одесс, римское поселение, возникшее из греческой колонии.

На прошлой неделе российские войска, как сообщается, уничтожили древние археологические памятники, в том числе гробницы древних скифов, живших между 900 и 200 годами до нашей эры.

Ранее Курсор сообщал, что ученые объяснили возникновение странных вспышек на Солнце.

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Автор материала:
Ирен Давид
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