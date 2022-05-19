Украинские солдаты обнаружили в Одессе древние амфоры

Древние амфоры были обнаружены в прошлый четверг в Одессе украинскими войсками во время «рытья оборонительных сооружений» для защиты города и подготовки к любым будущим атакам россии, говорится в сообщении 126-й бригады территориальной обороны Украины в Facebook.
Археологи не могут задокументировать место, где базировалась 126-я территориальная оборона, из-за продолжающегося вторжения.
Солдаты бригады, нашедшие артефакт, написали, что его «передали сотрудникам Одесского археологического музея», которые пообещали пополнить музейную коллекцию.
Артефакты датируются 4 или 5 веком нашей эры, говорится в сообщении на Facebook, а издание Heritage Daily сообщает, что они связаны с периодом неолита, а также с Греческой, Римской и Византийской империями. Согласно отчету Heritage Daily, в то время Одесса была известна как Одесс, римское поселение, возникшее из греческой колонии.
На прошлой неделе российские войска, как сообщается, уничтожили древние археологические памятники, в том числе гробницы древних скифов, живших между 900 и 200 годами до нашей эры.
Ранее Курсор сообщал, что ученые объяснили возникновение странных вспышек на Солнце.
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