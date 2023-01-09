Ультрафиолет полностью выжег нашу планету 250 миллионов лет назад

Ультрафиолет сыграл важную роль в массовом вымирании всего живого в конце пермского периода.

Сенсационное открытие сделали ученые, исследовавшие древнюю пыльцу. Оказалось, что причиной вымирания всего живого на Земле стало ультрафиолетовое излучение.

Об этом сообщает Independent.

Ученые из Великобритании, Германии и Китая провели анализ обнаруженной пыльцы, сохранившейся в горных породах в Тибете. Размер пылинок меньше человеческого волоса, но они смогли пролить свет на причину вымирания планеты 250 миллионов лет назад.

Специалисты провели сложные исследования и выяснили, что ультрафиолет сыграл «важную роль в массовом вымирании в конце пермского периода».

Профессора Барри Ломакс из Ноттингемского университета пояснил, что солнечный свет жизненно важен для растений и для фотосинтеза, но вредное воздействие ультрафиолета разрушает пыльцу. Растения покрывают внешние стенки пыльцевых зерен защитными соединениями, которые работают как «солнцезащитный крем».

Исследователи предполагают, что массовое вымирание всего живого обусловлено извержением огромного вулкана, который выбросил в атмосферу огромное количество углерода, что привело к парниковому эффекту. Внезапное потепление повредило даже озоновый слой. Данную теорию подтверждают и другие открытия находок того времени — все они свидетельствуют о разрушениях, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Ранее исследователи попытались выяснить, где на планете мог находиться Эдемский сад.

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