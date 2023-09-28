Улучшить сон и память помогут эти эффективные методы от оксфордского нейробиолога

Эти советы помогут поддерживать себя в форме.

По словам ученых, человеческая память невероятно чувствительна даже к кратковременному лишению сна. На этот счет высказался профессор когнитивной нейронауки Оксфордского университета Бернхард Старесина.

Об этом пишет Newsweek.

Так, он поделился несколькими советами, которые помогут улучшить качество сна и, следственно, памяти. В первую очередь он рекомендует дневной сон, который прекрасно улучшает память. Также важно спать по семь-восемь часов каждую ночь, но кроме этого есть еще несколько секретов. К примеру, регулярные физические упражнения хорошо помогают разогнать кровь.

"Еще я стараюсь избегать обработанных продуктов в целом и, особенно, избегать тяжелой еды вечером, поскольку они ухудшают качество сна", - поделился секретом специалист.

Кроме того, перед сном нежелательно много времени проводить перед экраном, поскольку это плохо влияет на сон и память. Регулярная тренировка памяти, например, попытка запомнить список покупок или новый номер телефона, помогает, а также лучше меньше полагаться на телефоны для навигации. То есть, чем больше усилий вы приложите, тем дольше сохранится ваша память", объяснил специалист.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые объяснили, чем полезен дневной сон. По словам доктора Макекау, дневной сон помогает компенсировать недостаток ночного отдыха и может быть полезным для общего здоровья. Однако важно придерживаться коротких дремот, не превышающих 30 минут, чтобы избежать глубокого сна и чувства усталости после пробуждения.