В США во время урагана Иэн посреди улицы плавала акула

В американском штате Флорида из-за масштабного урагана Иэн улицы залили водой, вследствие чего местные жители заметили настоящую акулу, плавающей над газоном.

Казалось, вообразить подобное могли только фанаты фильма «Челюсти». Однако, жители дома в городе Форт-Майерс получили возможность из-за стихии встретиться с опасным хищником лично.

Об этом сообщает The Associated Press.

На опубликованном видео заметно акулу, плавающую посреди улицы. Местные жители уже прозвали неожиданного гостя «уличной акулой». Опубликованное видео стало вирусным и всего за несколько дней набрало 13,6 миллионов просмотров.

Многие пользователи подумали, что это фейк, что обусловлено многими поддельными видео с этими существами. Однако, профессиональные фактчекеры из новостного агентства Storyful и The Associated Press изучили метаданные публикации и пришли к выводу, что на видео запечатлен настоящий хищник.

«После пяти лет, на протяжении которых приходилось опровергать фейковые видео с акулами, которые появлялись после очередного урагана или наводнения, передо мной действительно уличная акула», – рассказал журналист Джейн Литвиненко.

Однако, не все журналисты разделяют эту точку зрения и рассматривает две версии: жители Флориды встретили акулу или какую-то большую рыбу. Свои сомнения они обосновывают тем, что единственная характеристика, указывающая на хищника – плавник. Некоторые эксперты не могут точно сказать, что это за существо. Вполне возможно, что американцы встретились с небольшой акулой.

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