Употребление каких продуктов может увеличить риск развития рака

Бесконечные исследования говорят о вредных последствиях употребления в пищу продуктов с высокой степенью обработки. Если вы еще не знали, газированные напитки, упакованные товары, такие как хлеб, готовые к употреблению хлопья и т. д., классифицируются как ультраобработанные продукты. Эти продукты, как правило, содержат много соли, жира и сахара и содержат искусственные добавки, которые могут привести к ряду проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, ожирение и диабет 2 типа. Новое исследование также показало, что употребление в пищу продуктов с высокой степенью обработки может повысить риск развития рака.

Ультраобработанная пища может привести к раку

Как пишет медпортал HealthShots, исследование, опубликованное в eClinicalMedicine, показало, что употребление слишком большого количества продуктов, подвергшихся глубокой переработке, может увеличить риск развития ожирения и диабета 2 типа у взрослых. Поскольку ультраобработанные продукты недороги и имеют привлекательную упаковку, люди, как правило, потребляют больше таких продуктов. Хлеб, печенье, сухие завтраки, газированные напитки, супы быстрого приготовления, фруктовые йогурты, ветчина, колбасы и некоторые алкогольные напитки являются примерами ультрапереработанной пищи.

Другие побочные эффекты ультрапереработанной пищи

Ультраобработанные продукты часто недороги и приятны на вкус, поэтому они так популярны среди молодежи. Однако они содержат вредные ингредиенты, такие как добавленный сахар, соль и насыщенные жиры. В них также мало пищевых волокон и витаминов, необходимых для укрепления общего состояния здоровья.

Несколько исследований показали, что регулярное потребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к ожирению, метаболическому синдрому и диабету 2 типа. Рафинированные углеводы в ультраобработанных продуктах могут привести к скачку уровня сахара и инсулина в крови.

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