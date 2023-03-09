Употребление каких продуктов перед сном мешает спать всю ночь

Как оказалось, употребление неправильных продуктов перед сном может затруднить не только засыпание, но и сон всю ночь.

Чтобы узнать об одном из худших видов пищи, который может помешать вам спокойно спать, SheFinds поговорили с диетологом Тристой Бест.

Продукты с высоким содержанием жира

Каким бы заманчивым ни был жирный перекус на ночь, Бест говорит, что употребление жирной пищи перед сном — одна из худших ошибок, которые вы можете совершить, если хотите спать всю ночь. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, они могут вывести из строя вашу пищеварительную систему. «Продукты с высоким содержанием жиров перевариваются дольше, что может вызывать дискомфорт и мешать сну, — предупреждает она. — Когда вы едите пищу с высоким содержанием жира, вашему телу приходится прилагать больше усилий, чтобы расщепить ее и усвоить питательные вещества».

Уровень сахара в крови — еще один важный фактор, влияющий на качество сна. К сожалению (но неудивительно), жирная пища может нарушить этот процесс. «Употребление жирной пищи перед сном также может вызывать колебания уровня сахара в крови, что может привести к выбросу гормонов стресса и нарушению сна», — предупреждает Бест.

«Чтобы обеспечить спокойный сон, лучше избегать тяжелой или жирной пищи как минимум за два-три часа до сна и сосредоточиться на более легких, богатых питательными веществами вариантах», — заключает Бест.

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