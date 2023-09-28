Употребление воды может привести к смерти - чем она опасна

Ученые предупредили, что вода может принести не только пользу для здоровья, но и стать причиной преждевременной смерти.

Избыточное потребление питьевой воды может иметь серьезные последствия, включая отравление и, в редких случаях, даже смерть.

Об этом говорится в публикации "IFLScience".

В соответствии с заявлениями доктора медицинских наук, медицинского токсиколога и специалиста неотложной помощи Райана Марино, водное отравление, также известное как водная интоксикация, может возникнуть, если человек выпивает излишнее количество воды в слишком короткий промежуток времени, без учета восполнения необходимых организму электролитов и минералов, таких как натрий, кальций и калий, необходимых для правильной работы организма.

"В некоторых случаях водная интоксикация может быть следствием заболеваний печени и почек, что может привести к задержке воды в организме", - отмечает врач.

Например, был случай, когда 64-летняя женщина вечером потребила избыточное количество воды, выпив 30-40 стаканов. В результате она развила острую дилюционную гипонатриемию (низкое содержание натрия), что вызывает неврологические симптомы из-за перемещения воды в клетки мозга вследствие понижения внеклеточной осмолярности.

Проникновение воды в клетки мозга вызывает их распухание, проявляющееся следующими симптомами: путаница, дезориентация, тошнота, рвота. Если своевременная медицинская помощь не будет предоставлена, это может привести к бреду, судорогам и даже смерти. Следует отметить, что случаи отравления водой на самом деле встречаются редко, а смертельные случаи водной интоксикации еще реже.

Тем не менее медики рекомендуют потребление адекватного объема воды, а не следование строгим нормам, таким как "стакан воды на каждые 10 фунтов веса".

Исследователи также отмечают, что водная интоксикация обычно происходит у лиц, которые употребляют значительные количества алкоголя, а также во время интенсивных физических упражнений, при чувстве сильной жажды, и на соревнованиях по выпиванию воды.

До этого диетолог рассказала, к чему может привести дефицит воды в организме.