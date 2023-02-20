Утренние привычки, которые помогут быстро справиться с лишним весом

Изнурительные тренировки и правильное питание не помогут похудеть, если не избавиться от вредных привычек по утрам, говорят эксперты. Ведь от того, как мы начинаем день, зависит работа нашего организма.

Диетологи рассказали, какие утренние привычки помогут добиться идеального веса.

Об этом пишет Nature Medicine.

По словам специалистов, утром, как только проснулись, необходимо сразу же пить воду. Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям, отмечают врачи. Кроме того, вода — незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.

Также в пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, что приводит к быстрому перевариванию пищи.

Еще одна важная привычка — ни в коем случае нельзя отменять завтрак. Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.