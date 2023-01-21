В Антарктиде обнаружили пять гигантских метеоритов

«Найти такой крупный метеорит – это большая удача, ведь их обнаруживают очень редко», — заявили исследователи из США.

Несмотря на идеальные условия для сохранения камней и метеоритов на Антарктиде, там все-таки редко попадаются крупные камни. Однако недавно ученым повезло, и они обнаружили пять метеоритов.

Об этом пишет ScienceAlert.

Темные космические камни хорошо выделяются на фоне снежного ландшафта. Поэтому ученые смогли обнаружить один из самых больших космических камней за последние 100 лет.

Всего им открылись 5 метеоритов, но один особенно выделялся размерами. Его вес оказался 7,6 кг, что помещает его в топ-100 крупных метеоритов ледяного континента за 100 лет.

Мария Вадьдес из Музея естественной истории в Чикаго, США, рассказала, что в случае с метеоритами размер зачастую не имеет значения, а мелкие микрометеориты представляют иногда большую ценность для науки.

«Однако найти такой крупный метеорит – это большая удача, ведь их обнаруживают очень редко. Поэтому это очень важная находка», — говорит Вальдес.

Метеориты обычно легче найти в Антарктиде, чем где-то еще на другом континенте, но само путешествие достаточно тяжелое. Низкая температура вместе с необходимостью передвигаться на большие расстояния сильно затрудняет исследовательские процессы.

Все найденные метеориты, в том числе и космический «камень-монстр», уже доставлены для изучения в Королевский бельгийский институт естественных наук.

Ученые рассказали, что изучение таких подарков из космоса позволяет лучше понять эволюцию нашей Солнечной системы, и возможно, что в новых камнях могут обнаружиться подсказки для раскрытия тайн космоса.

Ранее Курсор писал, что ученые показали самый большой окаменелый цветок из когда-либо найденных.

Еще Курсор» сообщал, что ученые разгадали тайну геоглифов Наски.