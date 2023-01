Ученые показали самый большой окаменелый цветок из когда-либо найденных

Ученые официально идентифицировали самый большой окаменелый цветок из когда-либо зарегистрированных, который находится погребенным в куске янтаря.

Об этом сообщает Nature.

Этот цветок известен уже 150 лет, но только сейчас окончательно идентифицирован как новый вид и предлагает новые ключи к разгадке климата и экосистем прошлого. По информации ученых, ему около 40 миллионов лет.

Его ширина составляет 28 миллиметров и он поразительным образом хорошо сохранился. Он датируется эпохой позднего эоцена (примерно от 38 до 33,9 миллионов лет назад). Когда образец был впервые обнаружен в 1972 году в балтийских лесах Северной Европы, натуралисты классифицировали его как ныне вымершую Stewartia kowalewski, древнее цветущее вечнозеленое растение.

Затем цветок в течение следующих полутора веков хранился в Музее естественной истории в Берлине. Однако в течение многих лет исследователи сомневались в подлинности цветка.

