Ученые показали самый большой окаменелый цветок из когда-либо найденных

Ученые официально идентифицировали самый большой окаменелый цветок из когда-либо зарегистрированных, который находится погребенным в куске янтаря.

Об этом сообщает Nature.

Этот цветок известен уже 150 лет, но только сейчас окончательно идентифицирован как новый вид и предлагает новые ключи к разгадке климата и экосистем прошлого. По информации ученых, ему около 40 миллионов лет.

Его ширина составляет 28 миллиметров и он поразительным образом хорошо сохранился. Он датируется эпохой позднего эоцена (примерно от 38 до 33,9 миллионов лет назад). Когда образец был впервые обнаружен в 1972 году в балтийских лесах Северной Европы, натуралисты классифицировали его как ныне вымершую Stewartia kowalewski, древнее цветущее вечнозеленое растение.

Затем цветок в течение следующих полутора веков хранился в Музее естественной истории в Берлине. Однако в течение многих лет исследователи сомневались в подлинности цветка.

Bloom entombed in amber is the largest fossilized flower ever found https://t.co/3HcY7VZT7Z — Live Science (@LiveScience) January 17, 2023

Чтобы развеять неопределенность, связанную с родом и видом цветка, исследователи извлекли частички пыльцы и изучили их вместе с анатомией цветка под микроскопом. Они определили, что цветок не был S. kowalewskii и даже не принадлежал к роду Stewartia. Скорее, он был частью Symplocos, «рода цветущих кустарников и небольших деревьев, не встречающихся сегодня в Европе, но широко распространенных в современной Восточной Азии».

В силу этого ученые предложили новое название цветка: Symplocos kowalewskii. Переклассификация этого цветка важна, потому что она дает ученым лучшее представление об экологическом разнообразии балтийского янтарного леса и о том, как климат планеты менялся с течением времени. Хотя такие цветки труднее найти, растения в янтаре предоставляют палеоботаникам массу информации.

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