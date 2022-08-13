В Аргентине открыли новый вид динозавра, похожего на дракона

Это первый представитель Thyreophorus из мелового периода Южной Америки: он был не более полутора метров в длину и весил всего от четырех до семи килограммов, то есть был размером с кошку.

Тирофораны были необычной группой травоядных динозавров, важнейшей особенностью которых был развитый костяной панцирь. Возникнув в начале юрского периода, они просуществовали до конца мелового периода и были распространены по всему земному шару — от Арктики до Антарктики».

Большинство тираннозавров относятся к анкилозаврам или стегозаврам, но филогенетическое положение более примитивных родственников до сих пор вызывает споры среди палеонтологов. Самые известные из этих примитивных тираннозавров — американский скутеллозавр и английский скелидозавр, относящиеся к раннему юрскому периоду.

Теперь к ним присоединился еще один вид, на этот раз из Аргентины. Это первый представитель Thyreophorus из мелового периода Южной Америки: он был не более полутора метров в длину и весил всего от четырех до семи килограммов, то есть был размером с кошку.

Несмотря на это, внешний вид динозавра был впечатляющим: его голову и позвоночник венчал гребень, похожий на драконий, а дополнительные защитные пластины покрывали шею, бока и даже хвост ящера. Неудивительно, что палеонтологи назвали его Джакапил (Jakapil kaniukura), что в переводе с языка пуэльче означает «щитоносец».

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