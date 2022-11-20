В Арктике могут появиться медведи-гибриды

Первая встреча человека и удивительного хищника произошла в 2006 году.

Климатические изменения привели к тому, что в Арктике появляется все больше «пиззли» или «бролярных медведей».

Об этом сообщает Science Alert.

Впервые человек и «пиззли» встретились в 2006 году в канадской Арктике. Охотник подстрелил медведя, который сильно отличался от своих сородичей.

Анализ ДНК показал, что на самом деле животное было на половину гризли, на половину белым медведем. За 16-летний период подобных хищников в Северной Америке стали встречать еще чаще. Согласно прогнозу, подобное произойдет со временем в Сибири.

Научный сотрудник Сибирского отделения *российской академии наук Иннокентий Охлопков утверждает, что уже сейчас фиксируют уход многих бурых медведей в тундру ‒ представители этого вида часто встречаются в низинах реки Колымы, где обитают белые медведи. Похожая ситуация и в Анабарском районе, Якутия.

По мнению ученых, гибридные медведи все чаще будут появляться в Арктике из-за расширения ареала их среды обитания, что происходит на фоне изменений климата. Хищники вынуждены все больше перемещаться на север.

Помимо этого вследствие таяния морского льда белые медведи перемещаются вглубь суши ‒ это приводит к увеличению контактов разных видов медведей. Белые и бурые медведи редко спариваются между собой, но, возможно, нынешняя экологическая ситуация изменит это правило.

Ранее «Курсор» сообщал, что популяция животных на планете сократилась в среднем почти на 70%.

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