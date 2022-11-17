Ученые: популяция животных на планете сократилась в среднем почти на 70%

Ученые выяснили, что чуть менее чем за 50 лет популяция диких животных на Земле сократились в среднем на 69%. По оценкам экспертов, это произошло на фоне вырубки леса, загрязнения окружающей среды в промышленных масштабах.
Об этом сообщает The Guardian.
В период с 1970 по 2018 год произошло стремительное падение популяции животных. Два года назад этот показатель составлял 68%, четыре года назад — 60%, уточнили эксперты Лондонского зоологического общества.
Отмечается, что в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Амазонию, произошло самое резкое сокращение средней численности популяций диких животных: за 48 лет оно составило 94%.\
На втором месте по величине падения была Африка — 66%, затем Азиатско-Тихоокеанский регион — 55% и Северная Америка — 20%. В Европе и Центральной Азии падение составило 18%.
Согласно отчету, изменение землепользования по-прежнему является самым важным фактором потери биоразнообразия на планете. Исследователи подчеркивают, что животным становится все труднее передвигаться по наземным ландшафтам, поскольку их путь преграждают инфраструктура и сельскохозяйственные угодья.
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