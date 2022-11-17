Ученые: популяция животных на планете сократилась в среднем почти на 70%

Ученые считают, что наша планета переживает шестое массовое вымирание. Увы, многие виды могут его не пережить…

Ученые выяснили, что чуть менее чем за 50 лет популяция диких животных на Земле сократились в среднем на 69%. По оценкам экспертов, это произошло на фоне вырубки леса, загрязнения окружающей среды в промышленных масштабах.

Об этом сообщает The Guardian.

В период с 1970 по 2018 год произошло стремительное падение популяции животных. Два года назад этот показатель составлял 68%, четыре года назад — 60%, уточнили эксперты Лондонского зоологического общества.

Отмечается, что в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Амазонию, произошло самое резкое сокращение средней численности популяций диких животных: за 48 лет оно составило 94%.\

На втором месте по величине падения была Африка — 66%, затем Азиатско-Тихоокеанский регион — 55% и Северная Америка — 20%. В Европе и Центральной Азии падение составило 18%.

Согласно отчету, изменение землепользования по-прежнему является самым важным фактором потери биоразнообразия на планете. Исследователи подчеркивают, что животным становится все труднее передвигаться по наземным ландшафтам, поскольку их путь преграждают инфраструктура и сельскохозяйственные угодья.

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