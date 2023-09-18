В Австралии запретили использовать кредитные карты для ставок в онлайн-казино

В правительстве заявили, что люди не должны "делать ставки на деньги, которых у них нет".

В Австралии любителям азартных игр скоро будет запрещено использовать кредитные карты для онлайн-ставок.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что федеральное правительство разработало новый закон, запрещающий этот метод оплаты. Изменения будут реализованы в соответствии с рекомендациями парламентского расследования 2021 года, в котором содержится призыв к запрету, и, по оценкам, эта тенденция составит до 20% депозитов на игровые счета.

"Люди не должны делать ставки на деньги, которых у них нет", — заявила министр связи страны Мишель Роуленд.

Точный механизм и реализация новых "правил игры" будут определены путем консультаций с заинтересованными сторонами. При этом известно, что правительство Австралии планирует использовать банковские идентификационные номера, которые используются для блокировки платежей кредитными картами. Это запретило бы использовать номера кредитных карт для внесения средств на счета для ставок.

«Это важная мера в уменьшении вреда от онлайн-игр. Мы знаем, что многие люди испытывают высокий уровень вреда от азартных игр, и эти люди гораздо чаще используют кредитные карты для получения наличных авансов. Это деньги, которые люди вряд ли могут позволить себе использовать», — отметила министр.

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