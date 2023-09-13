Американка сорвала большой куш в лотерее благодаря совету коллеги

Женщина рассказала, на что собирается потратить свой приз.

40-летняя Шона Ферстер из Сент-Джонса (США) по случайности стала обладательницей 197 296 долларов.

Об этом сообщает UPI.

Женщина рассказала представителям Мичиганской лотереи, что прибыла в бар Bruno's в Сент-Джонсе непосредственно перед началом своей рабочей смены и купила билет Club Keno The Jack.

"Я собиралась начать свою смену в Бруно, и в моем кармане было 10 долларов, поэтому я решила купить билет у Club Keno", – сказала Ферстер

Ее коллега предложил добавить "Джек" к своему билету, что она и сделала. И именно благодаря этой случайности она выиграла 197296 долларов.

"Позже во время своей смены я просканировал билет на терминале. Я подумала, что выиграла всего около 1000 долларов, но лишь позже я поняла, что выиграла 197 296 долларов", – призналась она.

Ферстер сказала, что ее выигрыш пойдет на фонд колледжа ее дочери и ее сбережения.

"Выигрыш этого приза изменит жизнь моей семьи. Это значит, что мы сможем сэкономить на черный день и не так сильно переживать о том, чтобы иметь финансовую подушку", – добавила американка.

"Курсор" писал ранее, что американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхали в Северной Каролине, когда решили купить лотерейный билет. Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.