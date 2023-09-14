Турок на Кипре сорвал в казино большой выигрыш, но вместо денег получил штраф

В общей сложности мужчина выиграл более 78 тысяч евро.

Гражданин Турции Мустафа Эраслан, находящийся в Никосии (Кипр), выиграл в казино крупную сумму денег, но вместо джекпота получил обвинение и штраф.

Об этом пишет Cyprus-mail.

Дело в том, что туркам запрещено заходить в казино на севере островного государства, а мужчина нарушил запрет и провел в развлекательном заведении Merit около 7 часов. Там он выиграл 78 540 евро. Но вместо джекпота ему предъявили обвинение и обязали заплатить штраф в размере около 700 евро.

Более того, против казино началось расследование, потому что турка обязали за выигранную сумму заплатить «налог» в размере 9 410 евро, но компания не имеет полномочий собирать деньги с посетителей, да и турков-киприотов нельзя было допускать в заведение.

Остаток денежного выигрыша Мустафы Эраслана передадут министерству финансов.

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