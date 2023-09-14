В Болгарии нашли редкую серебряную монету - что на ней изображено

Это серебряный пенни сербского короля.

Во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро, расположенной на юго-востоке Болгарии, исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным.

Об этом пишет Arkeonews.

Находка имеет большое значение, поскольку дает новое представление о практике чеканки монет в городе на протяжении его бурных исторических эпох. Король Стефан Урош II Милутин, ответственный за чеканку этой недавно обнаруженной монеты, занимал сербский престол с 1282 по 1321 год. Его правление, вместе с наследием его прадеда Стефана Немани и его внука императора Стефана Уроша IV Душана, укрепило славу династии Неманидов.

Если рассмотреть саму монету, то на ее аверсе можно увидеть иконическое изображение Иисуса Христа, а на реверсе — короля Стефана Милутина рядом со святым Стефаном, покровителем Сербии.

Эта монета очень похожа на венецианский грош, который часто называют "матапан", известный своим весом и высоким содержанием серебра. В конце 13-го — начале 14-го веков венецианские деньги были самой надежной валютой на Балканах.

"Курсор" писал ранее, что 8-летний мальчик из немецкого города Бремен во время игр в песочнице случайно обнаружил древнюю римскую монету, возраст которой составляет около 1800 лет.