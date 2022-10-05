В Чернобыле лягушки мутировали из-за радиации

Испанские исследователи Пабло Буррако и Херман Орисаола из Биологической станции-заповедника Доньяна нашли в Чернобыльской зоне лягушек, имеющих необычный цвет.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла самая масштабная в истории авария ядерного реактора, которая коренным образом повлияла на жизнь в этом регионе. Территории Чернобыля покинули многие люди, вследствие чего он стал одним из крупнейших природных заповедников в Европе.

Об этом сообщает The Conversation.

Зоологи из Испании еще шесть лет назад нашли в Чернобыле странных черных лягушек, которые обычно бывают салатового цвета. Речь идет о восточной древесной лягушке, которую решили внимательно исследовать.

Всего им удалось выловить возле 12 отдельных племенных прудов «вдоль широкого градиента радиоактивного загрязнения» 200 самцов восточных древесных лягушек, известных как лягушки «Святого Антония» или «Сан-Антонио». Оказалось, что у этих животных, населяющих территорию заповедника, окрас колеблется от темно-черного до светло-зеленого.

Chernobyl’s Radiation Turned Its Local Frogs Black https://t.co/FU4RimpGrQ pic.twitter.com/saGKTUqqGz — Forbes Science (@ForbesScience) October 2, 2022

Ученые полагают, что за 36-летний период после аварии восточные древесные лягушки на территориях воле заброшенного ядерного реактора прошли через своего рода быструю эволюцию. В ходе этого их тело вырабатывало большое количество меланина, который защищал их от повышенного и длительного излучения.

По всей видимости, именно благодаря этому существа, являющиеся обычно генетическим меньшинством, сумели лучше размножиться распространиться, чем другие лягушки. Благодаря меланину в коже и темному окрасу они лучше противостояли влиянию радиации. Таким образом, в Чернобыле непосредственно видно, как проходит естественный отбор.

«С момента аварии прошло более десяти поколений лягушек, и классический, хотя и очень быстрый, процесс естественного отбора может объяснить, почему эти темные лягушки сейчас являются доминирующим типом в Чернобыльской зоне отчуждения», – рассказали эксперты.

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