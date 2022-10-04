Названо самое быстрое животное в мире – и это не гепард

Самым быстрым животным, живущим на земле, традиционно считается гепард, способный набирать скорость в 110 км/час. Однако, знали ли вы, что есть существо, развивающее скорость до 320 км/час?

По мнению биологов, самое быстрое животное в мире – птица сапсан, который при ловле добычи способен перемещаться с невероятной скоростью. Эти существа населяют все регионы, помимо Антарктиды, и мигрируют на расстояние до 25 тысяч км.

Об этом сообщает Live Science.

Хайн ван Гроу из Лондонского музея естественной истории утверждает, что в обычном полете сапсан может проиграть в скорости другим летающим животным (например, летучей мыши Бразильский складчатогуб). Однако, во время охоты им нет равных – эти птицы могут лететь на скорости в среднем до 320 км/час.

Поразительно, но это не предел. 20 лет назад в США местному сапсану удалось стать автором мирового рекорда – в 389 км/час. Демонстрировать такие способности этим птицам помогает их анатомия.

В первую очередь они набирают такую скорость благодаря заостренным крыльям, напоминающим крылья самолетов-истребителей. Благодаря такой форме они уменьшают сопротивление воздуха и быстрее летят. Помимо этого, самыми быстрыми животными в мире их делает туловище, жесткая структура их перьев и особые ноздри.

Добычей сапсанов становится около 2 тысяч видов птиц, среди которых как мелкие, так и крупные. Также они охотятся на летучих мышей и грызунов.

Сапсан является представителем семейства соколиных. В зависимости от размера и особенностей окраски, различают примерно 17 подвидов этой птицы. Размеры самых быстрых существ на планете схожи с серой вороной. Они имеют темное, аспидно-серой оперение спины, пестрое светлое брюхо, черную верхнюю часть головы и черные «усы».

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