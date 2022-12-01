В Египте нашли уникальный артефакт

В Министерстве туризма и древностей Египта рассказали об успешном проведении 6-летних археологических раскопок в храме города Тель-эль-Фараи, известном как Холм фараонов.
Об этом сообщает Al-Monitor.
Исследователи нашли остатки зала с колоннами в храме Буто и религиозные сосуды из глины. Также известно о других находках. В частности, ученые нашли известняковую панель изображения божества с птичьей головой, украшенную короной и перьями.
Есть версия, что это божество Мут или Нехбет. На уровне пола удалось найти небольшое каменное сооружение из известки, защищенное толстыми стенами, а рядом была посуда для жертвоприношений.
В министерстве утверждают, что остатки зала с колоннами датируются эпохой Эль-Сави. Этот вывод сделан на основании изучении посуды и каменных обломков с разными гравюрами.
Egypt shares new discovery at Buto Templehttps://t.co/iIHJhhHKyU pic.twitter.com/ueLJNTX777
— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) November 30, 2022
Остатки зала расположены в юго-западном конце храма Буто. Общая площадь составила примерно 6,5 на 4,5 м. В архитектурном объекте обнаружили также колонны, украшенные изображениями растения папирус. В древности такие мотивы были связаны с богиней Ваджет.
По словам исследователей, это важное научное и археологическое дополнение, которое позволяет лучше понимать памятники Нового царства. Глава археологической миссии Хоссам Гонейм добавил, что открытие очень ценно тем, что ученые впервые обнаружили зал с колоннадой в одном из храмов Нижнего Египта. В основном подобные сооружения находили лишь в храмах Верхнего Египта.
Раскопки будут продолжаться. Археологи стремятся найти остальные колонны внутри храма.
Профессор египетских древностей Ахмед Бадран рассказал, что раскопки провели в месте, где располагалась важная религиозная столица. Также он призвал к проведению иностранных археологических миссий в районе Дельты.
«Курсор» сообщал, что возле Тель-Авива была обнаружена уникальная находка.
Помимо этого эксперты назвали новую причину создания мумий.