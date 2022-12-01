В Египте нашли уникальный артефакт

По словам исследователей, это важное научное и археологическое открытие.

В Министерстве туризма и древностей Египта рассказали об успешном проведении 6-летних археологических раскопок в храме города Тель-эль-Фараи, известном как Холм фараонов.

Об этом сообщает Al-Monitor.

Исследователи нашли остатки зала с колоннами в храме Буто и религиозные сосуды из глины. Также известно о других находках. В частности, ученые нашли известняковую панель изображения божества с птичьей головой, украшенную короной и перьями.

Есть версия, что это божество Мут или Нехбет. На уровне пола удалось найти небольшое каменное сооружение из известки, защищенное толстыми стенами, а рядом была посуда для жертвоприношений.

В министерстве утверждают, что остатки зала с колоннами датируются эпохой Эль-Сави. Этот вывод сделан на основании изучении посуды и каменных обломков с разными гравюрами.

Egypt shares new discovery at Buto Templehttps://t.co/iIHJhhHKyU pic.twitter.com/ueLJNTX777 — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) November 30, 2022

Остатки зала расположены в юго-западном конце храма Буто. Общая площадь составила примерно 6,5 на 4,5 м. В архитектурном объекте обнаружили также колонны, украшенные изображениями растения папирус. В древности такие мотивы были связаны с богиней Ваджет.

По словам исследователей, это важное научное и археологическое дополнение, которое позволяет лучше понимать памятники Нового царства. Глава археологической миссии Хоссам Гонейм добавил, что открытие очень ценно тем, что ученые впервые обнаружили зал с колоннадой в одном из храмов Нижнего Египта. В основном подобные сооружения находили лишь в храмах Верхнего Египта.

Раскопки будут продолжаться. Археологи стремятся найти остальные колонны внутри храма.

Профессор египетских древностей Ахмед Бадран рассказал, что раскопки провели в месте, где располагалась важная религиозная столица. Также он призвал к проведению иностранных археологических миссий в районе Дельты.

«Курсор» сообщал, что возле Тель-Авива была обнаружена уникальная находка.

Помимо этого эксперты назвали новую причину создания мумий.