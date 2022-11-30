Недалеко от Тель-Авива была обнаружена уникальная находка

3000-летний египетский тюлень-скарабей был найден во время экскурсии средней школы в Азоре, недалеко от Тель-Авива, и гид назвал находку «мечтой каждого археолога-любителя».

«Мы бродили, когда я увидел на земле что-то похожее на маленькую игрушку. Внутренний голос сказал мне: «Возьми и переверни». Я был поражен. Это был скарабей с четко вырезанной сценой, мечта любого археолога-любителя. Ученики были очень взволнованы», — сказал Гилад Стерн из Образовательного центра Управления древностей Израиля, который руководил экскурсией, согласно пресс-релизу Управления древностей Израиля (IAA).

Сцена, изображенная на скарабее, на котором изображены две фигуры, одна сидящая, а другая с продолговатой головой, вероятно, представляющая корону египетского фараона, поднимающая руку над первой фигурой, — это, возможно, древний фараон, наделяющий властью местного ханаана.

Директор IAA Эли Эскусидо назвал находку «символической», поскольку «ученики получали археологические знания и в то же время вносили свой вклад в наше археологическое наследие».

В IAA пояснили, что древние египтяне рассматривали действие скарабея, который скатывает шарик фекалий в два раза больше себя и использует его в качестве камеры для размножения для своего будущего потомства, как воплощение творения и возрождения, подобное действию Бога.

Находка в виде скарабея явно египетские, но их широкое распространение вышло далеко за пределы Египта. Сотни скарабеев были обнаружены в современном Израиле, в основном в могилах. Некоторые из них были привезены из Египта, но многие были имитациями, сделанными местными мастерами. IAA отметило, что уровень мастерства, очевидный в недавно обнаруженном скарабее, «нетипичен для Египта и может представлять собой продукт местных мастеров».

«Скарабей использовался как печать и был символом власти и статуса. Возможно, его поместили на ожерелье или кольцо. Он сделан из фаянса, силикатного материала, покрытого голубовато-зеленой глазурью», — сказал доктор Амир Голани, специалист по бронзовому веку в IAA.

«Он мог выпасть из рук важного авторитетного лица, проезжавшего через этот район, или, возможно, был намеренно закопан в землю вместе с другими предметами, а через тысячи лет всплыл на поверхность», — добавил он.

Обсуждая сцену, изображенную на печати скарабея, Голани сказал, что она «отражает геополитическую реальность, преобладавшую в Ханаанской земле в эпоху поздней бронзы (ок. 1500-1000 гг. до н. э.), когда местные ханаанские правители жили под политической и культурной гегемонией Египта.

«Поэтому очень возможно, что печать действительно относится к эпохе поздней бронзы, когда местные хананеи находились под властью Египетской империи», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в Израиле нашли монету с изображением царя, преследовавшего евреев. В Израиле во время обыска дома мужчины, подозреваемого в похищении ценных реликвий, была найдена уникальная монета возрастом 1850 лет.

Курсор сообщал, что шекель из чистого серебра, который использовался для торговли в Иерусалиме около 2 тысяч лет назад, в период Второго Храма, был обнаружен в Иерусалиме 11-летней девочкой.

Кроме этого, американские следователи вернули Израилю редкую серебряную монету, которая, по их словам, была отчеканена как символ независимости во время Великого восстания против римского гнета в 66-73 годах нашей эры, а столетия спустя была украдена из археологических раскопок в долине Эла.

Напомним, что у побережья Хайфы была найдена редкая бронзовая монета, на которой изображен зодиакальный знак Рыбы, а над ним — изображение богини Луны, ее храм находился на Авентине.