В ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности

Федеральные агентства утверждают, что Китай спонсирует кибератаки, нацеленные на крупных поставщиков телекоммуникационных и сетевых услуг в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Independent.

Хакеры используют уязвимые места, которые уже хорошо известны в программном обеспечении, но еще не устранены, а не используют неизвестный эксплойт.

«За последние несколько лет серия уязвимостей высокой степени серьезности для сетевых устройств предоставила кибер-злоумышленникам возможность регулярно использовать уязвимые устройства инфраструктуры и получать доступ к ним», — говорится в отчете.

«Кроме того, эти устройства часто упускают из виду киберзащитники, которые изо всех сил стараются поддерживать и идти в ногу с рутинным программным исправлением служб, подключенных к Интернету, и конечных устройств».

PRC sponsored actors are using access to telcos and ISPs to scale their targeting. To kick them out, we must understand the tradecraft and detect them beyond just initial access. https://t.co/l4W4kHKd8B

— Rob Joyce (@NSA_CSDirector) June 7, 2022