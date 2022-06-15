В ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности

05:17, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В новом отчете АНБ, CISA и ФБР утверждается, что организации государственного и частного секторов эксплуатируются через маршрутизаторы и сетевые устройства хранения данных (NAS).

Федеральные агентства утверждают, что Китай спонсирует кибератаки, нацеленные на крупных поставщиков телекоммуникационных и сетевых услуг в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Independent.

Хакеры используют уязвимые места, которые уже хорошо известны в программном обеспечении, но еще не устранены, а не используют неизвестный эксплойт.

«За последние несколько лет серия уязвимостей высокой степени серьезности для сетевых устройств предоставила кибер-злоумышленникам возможность регулярно использовать уязвимые устройства инфраструктуры и получать доступ к ним», — говорится в отчете.

«Кроме того, эти устройства часто упускают из виду киберзащитники, которые изо всех сил стараются поддерживать и идти в ногу с рутинным программным исправлением служб, подключенных к Интернету, и конечных устройств».

Методы, используемые хакерами, позволяют им получить доступ к учетным записям жертвы с помощью общедоступного кода — без использования собственного отличительного или идентифицирующего вредоносного ПО — при условии, что хакеры внедрили свой эксплойт до того, как организации жертвы обновили свои системы.

Курсор писал ранее, что иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.

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Автор материала:
Кати Адхам
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