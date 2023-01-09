В Германии археологи обнаружили «колодец желаний»: как он работал

В Германии обнаружен деревянный «колодец желаний» возрастом 3000 лет.

Об этом сообщает Аrkeonews.

В Баварских землях археологи раскопали отлично сохранившийся колодец, сделанный из деревянных элементов. Он датируется бронзовым веком. Внутри колодца историки обнаружили ритуальные предметы.

Раньше район в Верхней Баварии был заселен племенами. Об этом свидетельствуют многочисленные находки времен ранней истории. С начала 2021 года во время строительных работ в этих местах было раскопано около семи гектаров земли. В итоге археологами были обнаружены многочисленные следы поселений от бронзовой эпохи до раннего средневековья.

Так были откопаны остатки колодцев, которые использовались людьми разных эпох для снабжения водой. Но один из колодцев, обнаруженных на этом месте, существенно отличался от других, сообщает Баварское государственное управление по охране памятников. Этому деревянному источнику воды более 3000 лет, и он на глубине около пяти метров уходил особенно далеко в землю по сравнению с другими.

Ученые пояснили, как древние люди использовали этот колодец: они наполняли его в качестве подношений украшениями и керамикой. Это похоже на современные традиции кидать монеты в так называемые колодцы желаний.

Внутри колодца обнаружены 26 бронзовых булавок для одежды, браслет, две металлические спирали, зуб животного, янтарные бусы и более 70 керамических сосудов. Археологи подчеркивают, что такое наполнение принципиально отличает этот колодец от остальных на месте раскопок.

«Глубина этого колодца свидетельствует о том, что он использовался в то время, когда уровень грунтовых вод значительно понизился, что свидетельствует о длительной засухе и, конечно же, о плохих урожаях». Ученые считают, что подношениями древние люди пытались добиться благосклонности богов и выпадения осадков.

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