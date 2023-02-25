В Германии нашли римские военные лагеря и свидетельства добычи серебра

Археологи из университета Гёте нашли два римских военных лагеря вблизи города Бад-Эмс (Германия).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Доказательства особенностей недр на этой территории впервые появились в 2016 году, когда на полях заметили серии следов. После этого провели фотосъемку этого места с помощью беспилотника и геомагнитной разведке.

В рамках исследования был обнаружен военный лагерь, в котором могло разместиться до 3000 солдат с гарнизоном, живущих в палатках. Внутри находится здание, состоящее из склада и кладовой, задуманное как прочное сооружение.

Исследователи также определили второй лагерь в 3 километрах от него на противоположном участке долины Эмсбах, который имеет оборонительную конструкцию из заостренных деревянных кольев, окруженных сужающимся по периметру рвом. Место второго лагеря впервые исследовали в 1897 году, когда обнаружили следы переработанной серебряной руды, фундаментов стен и металлического шлака, что привело к предположению, что когда-то здесь располагался римский плавильный завод.

Новые раскопки установили, что предполагаемая печь – на самом деле сторожевая башня, принадлежащая небольшому военному лагерю, в котором может разместиться гарнизон численностью около 40 солдат. Римский историк Тацит писал, как римский правитель Квинт Курций Руф потерпел неудачу в попытке добывать серебряную руду в этом районе около 47 г. н.э. Возможно, это связано с тем, что доходность серебра была слишком низкой, чтобы гарантировать горные работы.

Исследователи подтвердили историческое повествование открытием системы стволов и туннелей для разведочной добычи полезных ископаемых. Туннель всего на несколько метров отстает от прохода Бад-Эмс, крупного месторождения, которое в наше время принесло 200 тонн серебра. Близость лагерей к шахте позволяет предположить, что они были построены для обеспечения безопасности добычи полезных ископаемых в регионе.

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