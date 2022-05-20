В Иерусалиме обнаружена коллекция из 62 неизвестных писем Карла Густава Юнга

Некоторые из писем адресованы психоаналитику доктору Ривке Шерф Клюгер и никогда не были напечатаны или опубликованы. Большая коллекция также содержит фотографии Юнга в его доме в Кюснахте на окраине Цюриха.

Уникальная коллекция из 62 рукописных и машинописных писем, подписанных психоаналитиком Карлом Густавом Юнгом, будет выставлена ​​на аукцион в аукционном доме Кедем в Иерусалиме на следующей неделе.

Об этом сообщает Israel National News.

Карл Густав Юнг был швейцарским врачом и психиатром, одним из отцов-основателей современной психологии.

В коллекции находятся 62 письма с подписью Карла Густава Юнга. Большинство из шестидесяти двух писем написаны от руки на официальных бланках и подписаны Юнгом. Письма были отправлены с 1940 по 1960 год ученице и близкому другу Юнга, психоаналитику доктору Ривке Шерф Клюгер.

Письма касаются широкого круга личных и профессиональных тем и содержат некоторые интригующие ссылки на теории Юнга. В своих письмах Юнг ссылается на различные идеи и концепции, связанные с его собственными теориями аналитической психологии, он консультируется с доктором Шарф Клюгер относительно публикации своих исследований и работ, дает ей рекомендации по редактированию и копированию ее собственных исследований, рассказывает ей о состоянии своего здоровья, отпусках и планах, дает ей всевозможные советы и многое другое.

«Эта уникальная коллекция проливает свет на различные аспекты жизни и философии Юнга», — сказал Мерон Эрен, генеральный директор и соучредитель аукционного дома Kedem. «Это настоящее сокровище — увидеть обнаруженную и опубликованную такую ​​большую коллекцию неизвестных писем. Редкий случай для исследователей, студентов и всех, кто изучает наследие Юнга».

Курсор писал ранее, что в преддверии Дня Иерусалима Израильское Управление древностей представило шекель 67 г. н. э..