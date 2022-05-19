В преддверии Дня Иерусалима Израильское Управление древностей представило шекель 67 г. н. э.

Эта редкая и уникальная находка, представленная в преддверии Дня Иерусалима, была изъята у нелегального торговца древностями.

В Лаг ба-Омер и в преддверии Дня Иерусалима Израильское Управление древностей представило серебряный шекель времён восстания евреев против Рима 67 г.н.э. с надписью «Святой Иерусалим».

Эта монета и другие древности были изъяты у нелегального торговца древностями.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

Курсор ранее писал, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Выяснилось, что страховые компании отказываются страховать от ущерба или вреда, который может быть причинен на этих мероприятиях, и тех, кто посещает мероприятия Лаг ба-Омера в других местах по всему Израилю.

Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.