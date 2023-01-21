В Индии нашли сотни яиц гигантских динозавров

Мир полон неразгаданных тайн и секретов, которые кроются как в глубинах океанов, так и на земной поверхности. И периодически эти секреты удается раскрыть и показать всему человечеству

Динозавры, согласно научным данным, жили много миллионов лет назад. Иногда ученые находят доказательства их существования, развивая теории происхождения мира.

А недавно, исследователи из Университета Дели, что в Индии, обнаружили по меньшей мере 250 окаменевших яиц и более 90 гнезд динозавров. Возраст этих находок датируется примерно в 67 миллионов лет.

Подробней об этом информирует Hindustan Тimes.

Согласно данным, было найдено 256 яиц и 92 гнезда титанозавров – самых больших динозавров, которые когда-либо жили на планете, — и апатозавров. Сообщается, что часть из обнаруженных гнезд являются крупнейшими участками на Земле, где были обнаружены ископаемые яйца. Они были найдены на трех участках в Мадхья -Прадеш и Гуджарате.

Ученые утверждают, что в каждом гнезде было найдено по 2-4 окаменелых яйца, а в одном таком «инкубаторе» было найдено аж 21 яйцо. Удивительным является также то, что гнезда были расположены рядом друг с другом, примерно в радиусе в два километра.

Напомним, что археологи обнаружили царскую гробницу в Египте.