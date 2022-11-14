В Индии слоны украли у жителей села алкоголь и пьяные заснули в лесу

Люди попытались разбудить млекопитающих, но не смогли. Это удалось сделать только с помощью барабанов.

Жители села в районе Кеонджхар, индийский штат Одиша, обнаружили в лесу 24 пьяных слона, которые выпили забродивший отвар и заснули, лишив их ликера.

Об этом сообщает портал Deccan Herald.

Отмечается, что индийцы готовили отвар для местного ликера под названием «махуа» и оставили его в больших горшках, чтобы он настоял.

«Мы пришли в лес около шести утра, чтобы приготовить ликер, и обнаружили, что все горшки разбиты, жидкости в них нет», — рассказывают жители.

По их словам, рядом с разбитыми сосудами спали девять самцов, шесть самок и девять детенышей слонов.

Жители села попытались разбудить млекопитающих, но не смогли. Они обратились к работникам лесного департамента. Им удалось разбудить слонов с помощью барабанов. К 10 утра животные ушли в глубь леса.

«Возможно, они просто отдыхали там», — предположил один из сотрудников.

Как сообщал Курсор, в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша. После этого случая, крупные животные еще два дня «бушевали» на посадках и уничтожили почти девять гектаров.

Курсор писал ранее, что в Южной Африке взбешенный слон напал на автомобиль со студентами, которые отправились на сафари.

Еще мы писали, что агрессивный слон напал на 34-летнего жителя Зимбабве, который пытался спастись от животного и прыгнул в реку, где встретил крокодила. Он был близок к гибели, но сделал все ради выживания.