В Индии жука переименовали в честь Гитлера из-за окраса

В Индии неофициально сменили название жука Catacanthus incarnatus. Насекомое теперь называют «жуком Гитлера» из-за окраски панциря, напоминающего лицо немецкого диктатора.

Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что, родом из Юго-Восточной Азии и Индии, это насекомое, известное как человеколикий зловонный клоп, является пресловутым вредителем, пожирающим фрукты, хлопок, кукурузу, сою и кешью.

Индийские журналисты отмечают, что переименование Catacanthus incarnatus положило начало целой тенденции по названию жуков именами популярных личностей. Некоторые виды были названы в честь икон Болливуда, таких как Амриш Пури и А. К. Хангал. Цель таких переименований состоит в том, чтобы «вызвать интерес у студентов-исследователей, упрощая идентификацию ошибок».

Наблюдатели дикой природы неоднозначно отреагировали на сравнение. Фотограф Майкл Лассле, заметивший насекомое в Лангкаве, Малайзия, заявил:

«Гитлер членистоногим не нужен! Я предполагаю, что есть определенное сходство со стилизованным Гитлером, как и с пауком Наполеона и Наполеоном. Но разные люди могут видеть разные вещи в природе, поэтому я предпочитаю «вонючий клоп с человеческим лицом» как псевдоним. Будь я жуком, я точно не хотел бы, чтобы меня сравнивали с Гитлером».

Дэвид Онг, фотографировавший существо в лесу близ Куала-Лумпура, отметил, что Элвис был бы лучшим сравнением, но добавил, что не против такого прозвища.

Catacanthus incarnatus был открыт в 1778 году британским энтомологом Дрю Друри. Он очень распространенный в Индии вредитель и первоначально его называли просто «человеческим лицом».

Как сообщал Курсор, фотограф показал, как муравей выглядит вблизи.

Также мы писали о том, какие насекомые обладают самым быстрым зрением.