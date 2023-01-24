В Иране обнаружили 5000-летнюю керамическую мастерскую

Археологи в ходе раскопок в Джирофт (провинция Керман, Иран) нашли руины керамической мастерской, которая датируется третьим тысячелетием до нашей эры.

Об этом сообщает Arkeo News.

Группа археологов из Тегеранского университета нашла огромное разнообразие каменных сосудов и каменных украшений на стоянке Хаджиабад-Варамин в Джирофте. Каменные сосуды и предметы, которые со временем ломались людьми, не выбрасывали в Джирофте. Их осколки доставляли в производственную мастерскую для изготовления емкостей меньшего размера и различных предметов, среди которых бусы и подвески.

Известно, что культура Джирофт, которую также называют межкультурным стилем или стилем Халилруд, является археологической культурой раннего бронзового века (конец третьего тысячелетия до нашей эры). Она существовала в районе современных иранских провинций Систан, Белуджистан и Керман.

На историческом месте Джирофт было найдено множество бесценных предметов третьего тысячелетия до нашей эры. Оно считается одним из самых важных исторических мест в мире.

В настоящее время нашли более 85 памятников на протяжении 400 км реки Халил Роуд, в силу чего археологи сравнили это открытие с месопотамской цивилизацией. Оригинальное убранство составляет привлекательность скульптурных предметов, обнаруженных в долине Халилруд.

Это необычные работы изображают фигуры животных, как домашних, так и диких, сражающихся между собой или с человеческими фигурами. Любопытно, что человечество всегда на них возносили на первое место.

В 2022 году в районе Джифорта произошло наводнение, обнажившее тысячи древних кладбищ в этом районе. Впоследствии черные археологи разграбили множество местных артефактов.

Эти сосуды, сделанные из бронзы, керамики и хлоритового камня, находили и в регионах мира, одновременных с Джирофтом, но факт разграбления артефактов и последующих раскопок показал, что они присутствовали на юге Ирана в гораздо большем количестве.

«Курсор» сообщал, что меч, считавшийся копией, оказался подлинным 3000-летним оружием.