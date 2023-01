Меч, считавшийся копией, оказался подлинным 3000-летним оружием

Меч в Полевом музее Чикаго (США), который долгое время считали копией, оказался настоящим мечом бронзового века между 1080 и 900 годами до нашей эры.

В 1930-х меч извлекли из Дуная в Будапеште. Оружие было частью большой партии артефактов, которая включала как подлинные археологические объекты, так и копии.

Вскоре после обнаружения его приобрел Полевой музей, специалисты которого неправильно идентифицировали объект, когда он прибыл. Меч оставался в неправильном статусе почти столетие, но подготовка к предстоящей выставке «Первые короли Европы» все изменила.

Венгерские археологи, работающие вместе с учеными Полевого музея, попросили показать «точную копию» меча, который извлекли из реки Дунай. Оказалось, что меч – не подделка, и мог оказаться в озере в рамках древнего ритуала 3000 лет назад. Древние люди могли его туда поместить, чтобы почтить память потерянных близких или битву.

